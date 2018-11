PONTE ERCOLE | Dopo il blocco dell' ambulanza, l' ira dell' ex sindaco: "E' a rischio la vita dei cittadini tra il silenzio della politica"

La vicenda che abbiamo raccontato questo pomeriggio, riguardante la vicenda che vede un' ambulanza costrretta a fare inversione di marcia, a causa dell' altezza del Ponte di Ercole, ha scatenato l' ira dell' ex sindaco di Caserta Pio del Gaudio:

"Cari amici di Casagiove, Casapulla, Casagiove e della 'zona di Ercole', sappiate che non potete sentirvi male. Se vi sentite male chiamate il 118 ma chiedete l'elisoccorso. La vicenda dell' autambulanza (bloccata e costretta a fare inversione di marica al Ponte di Ercole, ndr) ha del macabro. Non suscita solo meraviglia e sconforto. Sono stati fatti lavori in tutta fretta ma com' è possibile che non si siano considerate le più elementari regole di civiltà.

Chi è il dirigente, il tecnico responsabile? Venga licenziato. E come mai nessun consigliere di maggioranza si sia indignato? Lo hanno fatto per l'Eurospin a posteriori ed in ritardo credendo che i casertani avrebbero creduto alla farsa ed alla falsa protesta. Perchè non agiscono?

Questa Amministrazione si caretterizza x la sciatteria ed il distacco dai problemi reali. Ed i medici in Consiglio? Come mai l'ex Presidente, sempre pronto ad intervenire meritoriamente sui problemi della sanità del pianeta quando ero Sindaco, oggi tace?

Come mai non inventano una commissione da Presiedere ad ogni costo, come nel Passato? La sanità cittadina non interessa più ? Ci si impegna in altri territori DIVENTATI PIU' DI INTERESSE trascurando i casertani? Dov' è la casertanità sempre invocata dal 2011 al 2015? Dove sono i costituiti comitati costituiti con atti al ciclostile? Nascevano in ogni angolo. Povera Caserta. Sono bombardato da gente che non sa a chi rivolgersi. Sto dicendo a tutti di andare a porre le proprie istanze presso gli uffici informazioni collocati presso la LIDL ed EUROSPIN. Li troveranno "cortesia e convenienza" e ...prezzi buoni."

ponte ercole caserta ambulanza bloccata

