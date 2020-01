PONTE DI ERCOLE | La svolta: installata apparecchiatura elettronica di rilevazione dell'altezza

Fino dei danni al Ponte di Ercole a Caserta ? Ponte di Ercole, un sistema tecnologico per evitare altri botti I FOTO

„E' stato infatti posto in funzione il sistema di rilevamento delle altezze dei veicoli in transito in via Camusso e via Sardegna a Caserta, per cercare di porre fine ad una 'tragedia' che va avanti da più di un anno ormai



Trattasi di un sistema tecnologico, con parere positivo della Soprintendenza Archeologica Belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, che tutela un bene sottoposto alla tutela del D. Lgs. n° 42/04 e, nel contempo, garantisce un’efficace comunicazione agli utenti intimando obblighi di direzione qualora l’altezza del veicolo superi i metri 2,20.

In particolare il sistema è composto da due sensori di rilevamento dell’altezza dei veicoli, collegati ad un apparato di segnaletica ad alta luminosità (led), posti rispettivamente poco prima dell’intersezione Via Camusso/Via S. Francesco d’Assisi, per i veicoli circolanti in via Camusso e poco prima dell’intersezione Via Sardegna/Via Santorio, per i veicoli circolanti in Via Sardegna.

Il segnale integrato, avente dimensioni cm 160x75x15 e posizionato ad altezza di cm 220 da terra, è composto da:

Pittogramma raffigurante un divieto di transito per veicoli superiori a mt 2,20 di diametro 60 cm (articolo 118 cds – figura II 66);

Pittogramma raffigurante un obbligo di svolta a sinistra di diametro 60 cm (articolo 122 cds – figura II 80/b);

Duplice lampeggiante Ø 200, LED posto sulla parte superiore del display.

Il funzionamento consiste nel far attivare contemporaneamente il duplice lampeggiante a led e l’obbligo di svolta a sinistra quando il sensore rileva il transito in via Camusso e via Sardegna di un veicolo superiore a mt 2,20 di altezza, segnaletica visibile dal conducente interessato in avvicinamento all’intersezione dando la possibilità a quest’ultimo di imboccare rispettivamente via San Francesco d’Assisi o via Santorio evitando il Ponte di Ercole.

Il sistema dispone di un gruppo di continuità che garantisce il corretto funzionamento del sistema anche in caso di mancanza di energia elettrica della rete pubblica.

Si confida nella massima attenzione e diligenza di tutti i conducenti.

