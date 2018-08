METEO | Tornano pioggia e temporali dopo il caldo bollente. ECCO DA QUANDO

Questa estate 2018 verrà sicuramente ricordata per le sue stranezze, in particolar modo i passaggi da un estremo all’altro.

Fino a domani, giovedi 2 agosto, sarà in vigore l’allerta della protezione civile riguardante caldo ed afa, ma a partire da Venerdi 3 agosto, avremo 3 giorni di piogge e temporali, non solo nel Casertano, ma su tutta la regione Campania.

Solo a partire da martedi agosto tornerà il bel tempo, con temperature nella media stagionale.

Ecco le previsioni Meteo:

Evoluzione meteo Campania

VENERDÌ’: L’anticiclone resta saldo sull’Italia centro-settentrionale mentre il Meridione è raggiunto da infiltrazioni settentrionali. Ne consegue un avvio di giornata discreto ma con nuovi acquazzoni o temporali in sviluppo sulla dorsale e in locale sconfinamento anche su Ioniche e basso versante tirrenico; coinvolto anche l’entroterra della Sicilia, in particolare i rilievi orientali. Temperature in calo nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Venti sino a moderati da N-NO sul Tirreno occidentale e Canale di Sicilia. Zero termico nell’intorno di 4100 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mossi; Canale da poco mosso a mosso.

TEMPORALI PIU’ ORGANIZZATI DA VENERDI

Graduale intensificazione dell’instabilità atmosferica sulle nostre regioni meridionali, a causa di un flusso d’aria più fresca in arrivo dai Balcani, che scorre lungo il bordo orientale dell’anticiclone nord-africano. Mercoledì sono attesi rovesci e temporali nelle ore pomeridiane sui settori interni della Campania, su gran parte della Calabria, specie settentrionale, e nell’entroterra della Sicilia, specie sui rilievi orientali. Precipitazioni più intense e diffuse tra venerdì e sabato, quando sono attesi degli sconfinamenti anche sulle coste campane. Domenica coinvolta anche la Sicilia. Venti in prevalenza dai quadranti settentrionali e temperature generalmente al di sopra delle medie climatiche del periodo, in calo nel weekend, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni.

meteo caserta afa temporali

