LOBBISTI E FACCENDIERI AL COMUNE | Il consigliere Russo presenta un'interrogazione. IL TESTO COMPLETO

Al Comune di Caserta continua ad impazzare 'Servizi sociali gate'. Ad intervenire sulla vicenda il consigliere comunale di 'Campania libera' Mario Russo il quale, nel pomeriggio di ieri, ha protocollato una interrogazione sul caso.

«Negli ultimi giorni - si legge nel documento indirizzato al presidente del consiglio comunale - è stato più volte riportato dagli organi di stampa, anche su denuncia di assessori e sindacati, la notizia di personale non autorizzato negli uffici comunali.

Ho personalmente constatato che non tutte le persone presenti nella Casa Comunale risultano essere impiegati dell'Ente. Per questo richiedo di venire a conoscenza: se nei vari uffici sussista la presenza di personale senza titolo che collabora con l'amministrazione; con quali iter autorizzativi viene permesso a personale vario la collaborazione con assessori e di entrare in possesso di informazioni riservate al personale dell'amministrazione.

Se gli stessi, inoltre, siano autorizzati ad utilizzare strumenti e materiale dell'Ente; se qualora verificata la presenza di tipologie del personale suddetto gli stessi siano coperti da idonee forme di previdenza e garanzie assicurative per eventuali infortuni; se l'eventuale presenza di personale non autorizzato non costituisca violazione delle attuali normative sulla privacy (Dlgs 196/2003, Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D:P.R. 2016-679).

Constatata, inoltre, la frequente pubblicazione a mezzo stampa di foto o documenti riservati dell'Ente, si richiede inoltre se: l'amministrazione ha provveduto a recepire ed adottare le misure previste dal GDPR 2018; se tali informazioni risultano ben custodite e a norma; attraverso quali modalità, se esiste un iter autorizzativo, e se è possibile la diffusione a mezzo stampa del suddetto materiale riservato».

Mario Russo consigliere russo

