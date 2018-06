LEGA | Paolo Romano manda Mastroianni a Pontida per 'strappare' la segreteria provinciale

Il grande regista della Lega a Caserta e Provincia, Paolo Romano, prova a chiudere il cerchio sulla segreteria provinciale ed invia i suoi uomini alla manifestazione di Pontida di Domenica 1 Luglio. Obiettivo: convincere Matteo Salvini a nominare quanto prima, il suo fedele scudiero, Salvatore Mastroianni, a capo delle camicie verdi.

In un partito ancora non nato in terra di lavoro, già sono forte le pressioni e le frizioni tra i vari contendenti alla poltrona provinciale. Proprio qualche giorno fa, l' altra fazione, che fa capo all' ex sindaco di Roma, Gianni Alemano, ha provato a 'forzare' la segreteria, proponendo l' attivista casertano, Ciro Guerriero, braccio destro di Marco Cerreto.

Chi la spunterà ? E' ancora prematura la decisione. Salvini, dopo i flop alle amministrative di Giugno in Campania, sta valutando se puntare su un' ex classe politica riciclata o puntare su una nuova gestione, fatta di donne e uomini del territorio non 'collusi' con un vecchio potere consociativo, spesso a braccetto con il malaffare.

