Italia love pizza, sono 130.000 le pizzerie presenti oggi nel nostro paese

Non c’era dubbio che gli italiani fossero un popolo cui piace la pizza, un piatto che si potrebbe definire intramontabile, tanto che il numero delle attività riconducibili alla vendita di pizza è in continuo aumento.

Dall’ultimo dato rilevato, sono 128.248 le pizzerie presenti nella nostra penisola, un comparto che da marzo 2018 a marzo 2019 ha fatto segnare una crescita dell’1,1%.

Il rapporto realizzato dalla Cna Confartigianato alimentare pone in evidenza come sono 8.000.000 le pizze che ogni giorno sono sfornate in Italia, per un totale di oltre 2 miliardi di pizze all’anno.

Sono 100.000 i pizzaioli che sono impiegati in questo settore, cifra destinata a salire a 200.000 nel corso dei fine settimana, mentre sono tante le attività che annoverano la pizza all’interno del proprio menù: gastronomie, panetterie, rosticcerie, pizzerie da asporto, bar e ristoranti.

Questi dati confermano, ancora una volta, come questo genere di attività sia una soluzione da scegliere per chi sta pensando di “gettarsi nella mischia” e avviare un’attività in proprio.

Come primo vademecum introduttivo, Contributi PMI ha realizzato una interessante guida dedicata a come aprire una pizzeria al taglio, segnalando gli step necessari all’apertura dell’attività.

Analizzando i dati raccolti da CNA Confartigianato, emerge come il riconoscimento dell’Unesco all’arte del pizzaiolo napoletano ha rafforzato le imprese delle regioni meridionali e ha prodotto risultati positivi anche per le aziende del nord.

Per quanto riguarda le regioni, quella che ha registrato il maggior incremento del numero di pizzerie è la Valle d’Aosta, con un +55,6%, mentre come distribuzione territoriale la prima regione è l’Abruzzo, che vanta una pizzeria ogni 263 abitanti.

Il maggior numero di attività in questa categoria è presente, se ancora c’erano dubbi, in Campania, con oltre 17 mila esercizi aperti, quella che è considerata la patria per eccellenza della pizza e in particolare di quella originale napoletana.

Tradizione vuole, che nel 1889, Raffaele Esposito, cuoco di origini partenopee, inventò la pizza margherita tricolore, in onore della Regina Margherita di Savoia.

Un piatto che doveva onorare la regina e l’Italia e che contiene tre ingredienti che vanno a identificare i colori della nostra bandiera, il verde del basilico, il bianco della mozzarella e il rosso del pomodoro.

La più antica pizzeria dislocata sul territorio italiano è senza dubbio la Port’alba a Napoli, un luogo storico a oggi esistente e che è visitato come se fosse un patrimonio culturale della città di Napoli da tanti italiani e turisti in transito per il capoluogo campano.

Questo effetto pizza ha coinvolto anche la massima manifestazione nazionale, Tuttopizza, che nella sua quarta edizione ha registrato numeri in crescita con oltre 17.000 presenza e un numero di espositori superiore al 15% rispetto all’edizione precedente.

