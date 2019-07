SCHIANTO NELLA NOTTE | Moto finisce contro un'auto: ragazzi trasportati in ospedale. I NOMI

Brutto incidente poco prima della mezzanotte in via Salvo D’Acquisto a Curti, subito dopo il cavalcavia che porta a Macerata Campania. Coinvolti due ragazzi minorenni Mario M. e Antonio G. di Marcianise in sella ad un Honda Sh ed una coppia di fidanzati del posto.

Mario, il ragazzo alla guida dello scooter nel sorpassare ad alta velocità la vettura Fiat Punto nera, non si rendeva conto che la stessa stava per svoltare a sinistra in via Montale, centrando in pieno la portiera della vettura e i due ragazzi sono stati sbalzati a diversi metri di distanza.

I due fidanzati della Punto sono rimasti illesi mentre i due giovani sono stati portati con l’ambulanza in ospedale a Caserta. Intanto sul posto si è scatenata una violenta e lunga discussione tra i parenti della coppia e gli amici di Mario e Antonio.

incidente appia curti

