CORONAVIRUS | Il picco ancora si è raggiunto: anche oggi giornata da dimenticare. 2 morti e 15 nuovi tamponi positivi

Non sembra ancora fermarsi il picco di contagi e decessi in provincia di Caserta. Dopo il decesso di questa mattina a Santa Maria a Vico, un'alta comunità piange.mpania contagiati a quota 1052

È morto A. C. 57enne residente nella frazione di Cascano risultato positivo al Covid-19.

"Poc'anzi mi è giunta notizia che il nostro concittadino positivo al Covid-19 non è riuscito ad avere la meglio sull'infezione. Non ce l'ha fatta - ha dichiarato il sindaco di Carinola Antonio Russo - E' un brutto colpo per il territorio. Un momento dove però la tristezza e lo sconforto non devono avere la meglio sulla lucidità e sull' attenzione al rispetto delle regole che ci hanno imposto.Io e l'intera amministrazione comunale di Carinola, interpretando il pensiero di ogni cittadino carinolese ci stringiamo al dolore della famiglia per la perdita subita". Recatosi d'urgenza presso l'ospedale civile San Rocco di Sessa Aurunca con un'insufficienza respiratoria ed uno febbrile venerdì scorso, venne sottoposto al tampone orofaringeo per un sospetto contagio da Coronavirus. Risultato positivo al Covid-19 è stato trasportato presso il Presidio Covid dell'ospedale di Maddaloni dove si è spento nel tardo pomeriggio odierno. Le pregresse patologie respiratorie aggravate dal Covid-19 non gli hanno lasciato scampo. Ad alcuni componenti della famiglia e ad una ristretta cerchia di contatti sono stati effettuati i tamponi orofaringei per appurare un possibile contagio dal virus Covid-19 monitorati dall'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva. "Carinola non vuole piangere più i suoi figli - sottolinea il sindaco Russo - oggi più di ieri è necessario restare a casa".

I casi positivi, 127 sono residenti nella provincia di Caserta, dove oggi si è arrivati a quota 11 decessi di persone affette da coronavirus.



