TERREMOTO INTERPORTO | Arrestati i vertici per bancarotta: soldi trasferiti all' estero. TUTTI GLI INDAGATI

C’è anche il dirigente comunale in servizio a Marcianise Gennaro Spasiano tra gli undici indagati nell’inchiesta sul tesoro del gruppo Barletta. Spasiano, come il manager Antonio Campolattano, è tra gli 8 indagati a piede libero.

DOMICILIARI -

Giuseppe Barletta 1945 Maddaloni

Nicola Berti 1971 Milano

OBBLIGO DI DIMORA -

Gennaro Mancini 1951 Santa Maria Capua Vetere,

Giuseppe Pisanti 1970 Maddaloni

INDAGATI A PIEDE LIBERO -

Antonio Campolattano 1960 Maddaloni

Cristiano Capezzone 1976 Costrocielo (FR)

Giuseppe Di Cicco 1951 Sant’Elia Fiume Rapido (FR)

Andrea Palmisano 1956 Maddaloni

Pasquale Pisaniello 1975 Cervinara (Av)

Gennaro Spasiano 1955 Napoli

Giovanni Uccella 1976 Santa Maria Capua Vetere.

In data odierna, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, hanno posto in esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura, con la quale è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di BARLETTA Giuseppe (cl. 45) e Nicola (cl. 71), nonché l’obbligo di dimora nei confronti di MANCINI Gennaro (cl. 51) e PISANI! Giuseppe (cl. 50). Contestualmente è stata data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni immobili e mobili, rapporti finanziari e partecipazioni societarie per circa 28 milioni di euro.

DIECI ANNI E SEI IMPRESE SOTTO LA LENTE DELLA PROCURA

L’ordinanza cautelare fonda su un compendio gravemente indiziario a carico dei predetti indagati, coinvolti, a vario titolo e in concorso fra di loro nonché con altre persone, in svariate condotte di bancarotta fallimentare e concordataria, di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonché di autoriciclaggio, nel periodo 2006-2016, relativamente alla gestione di 6 imprese del “Gruppo Barletta”, al quale sono riconducibili circa 50 soggetti giuridici, anche esteri (con sede in Olanda e Austria). Viene contestato ai vertici aziendali, in primis a BARLETTA Giuseppe, amministratore di fatto dell’intero gruppo ed ai suoi più stretti collaboratori, di aver contribuito a creare uno stato di grave insolvenza a danno della “SOCIETÀ ESECUZIONI APPALTI S.R.L.” (ammessa al concordato preventivo in data 18.2.2016), del “CONSORZIO INTERPORTO APPALTI’ (ammesso al concordato preventivo in data 13.7.2016), del “CONSORZIO ESECUZIONI SPECIALI” (dichiarato fallito in data 24.3.2017), della “SOCIETÀ EUROPEA DI PARTECIPAZIONE S.R.L.” (ammessa al concordato preventivo in data 17.12.2015) e della “MAIL ITALIA S.R.L.*’ in liquidazione (ammessa al concordato preventivo in data 28.04.2015), per svuotarne le casse, attraverso una serie di operazioni di finanziamento infragruppo a favore di altre imprese correlate, tra cui la società “AGLI ANTICHI SPLENDORI” (che poi si è offerta quale garante dell’adempimento degli obblighi concordatati assunti dalle società così depauperate). L’ipotesi accusatoria, fondata su un articolato quadro indiziario, è che, a decorrere dal 2006, il gruppo imprenditoriale facente capo a BARLETTA Giuseppe, .dopo essere stato individuato, dagli enti pubblici competenti, quale soggetto attuatore dell’ “Accordo di programma” finalizzato alla realizzazione dell’Interporto di Maddaloni-Marcianise, attraverso la costruzione del centro logistico intermodale e del centro commerciale Campania, ha posto in essere una strategia volta a distrarre le liquidità di alcune società del medesimo gruppo, che avevano gestito i progetti infrastrutturali di cui sopra e che nel tempo avevano dolosamente accumulato ingentissimi debiti tributari (per oltre 130 milioni di euro), anche attraverso ripetuti omessi versamenti delle imposte dovute. Ed è stata proprio la rilevante, complessiva esposizione debitoria verso il Fisco del Gruppo Barletta ad indurre questa Procura a promuovere, già nel 2015, il ricorso di fallimento nei confronti di 3 società del medesimo gruppo. Il ricorso della Procura veniva, tuttavia, “paralizzato” attraverso la presentazione di dilatori piani concordatari, prevalentemente liquidatori, poi garantiti nella loro fattibilità proprio dalle medesime imprese del gruppo, in precedenza, benefìciarie dei flussi distrattivi. Nel dettaglio, attraverso un analitico esame delle movimentazioni finanziarie di tutte le aziende interessate alle procedure concorsuali, è stato possibile ricostruire una serie di operazioni economicamente irragionevoli ed estranee allo stesso oggetto sociale, poste in essere contestualmente all’aggravarsi della situazione debitoria nei confronti del Fisco. Infatti, invece di pagare le imposte dovute, sono stati disposti bonifici per svariati milioni di euro a favore di altre imprese del gruppo a mero titolo di finanziamento, al solo fine di drenare la liquidità formatasi e dirottarla, per gran parte, all’estero, sottraendo ogni risorsa finanziaria all’eventuale azione di riscossione coattiva da parte dell’erario. Complessivamente i flussi distrattivi sono stati quantificati, per difetto, in oltre 36,7 milioni di euro, eseguiti attraverso un sistema di scatole cinesi e di ripetuti trasferimenti finanziari infragruppo, che hanno avuto il fine ultimo di arricchire le casse delle società “forzieri” del grappo, alcune delle quali collocate all’estero (in Olanda).

L’ACCORDO COL COMUNE E L’ESPANSIONE

Il gruppo societario ha così consentito artatamente la sopravvivenza di alcune società divenute proprietarie di ingenti consistenze immobiliari, da ultimo utilizzate per rinegoziare con il comune di Marcianise un’ulteriore progettualità di espansione infrastrutturale, sia al fine dell’ultimazione del progetto interportuale (mai terminato in precedenza) che per l’ennesimo sviluppo dell’area commerciale. Lo stesso gruppo imprenditoriale, attraverso una sua controllata, la società “ISE” (Interporto Sud Europa), ha infatti siglato uno specifico accordo transattivo, formalizzato nel novembre 2016, le cui obbligazioni, limitatamente alla parte assunta dal soggetto attuatore privato, anche grazie alla mancanza di adeguati controlli da parte dell’ente locale, sono risultate garantite da fideiussioni illecite, sia perché rilasciate da un “Confidi minore”, che, in quanto tale, non era abilitato all’emissione di polizze a garanzia dell’adempimento di obbligazioni verso enti pubblici, sia perché non aveva la capacità finanziaria per far fronte agli impegni assunti,

LE MISURE DECISE DAL GIP