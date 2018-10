RIVOLUZIONE IN GIUNTA | Velardi cambia tre assessori: ecco chi entra e chi esce

Comincia una fase amministrativa nuova. Nella scia della precedente ma con l'obiettivo di rafforzare l'azione amministrativa a Marcianise. Mi appresto a ridefinire la composizione della giunta comunale, lo farò in queste ore. Due anni dopo - due anni che dire intensi è dire poco - è tempo di intervenire su tempi e modalità di azione, secondo i parametri che ci siamo dati.

Entrano in giunta Elpidio Iorio, operatore culturale notissimo, instancabile promotore di numerose iniziative a cominciare da Pulcinellamente, di famiglia marcianisana; Pasquale Pero, avvocato, consigliere comunale, da sempre impegnato nell'attività pubblica a Marcianise, esponente di un'area culturale e politica di rilievo in città; Angelisa Micale, attiva in prima linea nell'associazionismo e nell'organizzazione di attività sociali innovative. A loro saranno assegnate aree di azione collegate direttamente alle competenze e all'esperienza.

Escono dalla giunta Angelo Musone, Gabriele Trombetta e Concetta Marino, che ringrazio vivamente per l'attività svolta. Li ringrazio in particolare per la passione e per la competenza. Escono dalla giunta, ma non abbandonano l'amministrazione: con altri ruoli, continueranno a dare una mano in questa fase amministrativa nuova.

Il rafforzamento dell'attività amministrativa non si fermerà alla ridefinizione della composizione della giunta ma avverrà anche attraverso l'attribuzione di talune deleghe specifiche ai consiglieri. L'attribuzione sarà sperimentale in una prima fase, per una messa a punto necessaria trattandosi di una novità. Le deleghe saranno attribuite ai consiglieri Francesco Tartaglione, Pino Riccio Domenico Laurenza. Sono convinto che queste innovazioni ci consentiranno di fare ancora meglio e più di quanto siamo riusciti a fare finora, in un contesto difficile. I problemi sono tanti; alcuni sono stati affrontati e risolti, alcuni solo affrontati e non risolti, altri ancora neanche affrontati. In questa seconda fase, grazie alle nuove energie in campo, faremo importanti passi in avanti. Marcianise è diventata un modello amministrativo, non solo in Campania. E lo è diventata grazie al contributo di tutti, di tutti quelli che si sono spesi con grande generosità per gli interessi collettivi. Continuerà ad esserlo. Buon lavoro a tutti noi.

antonello velardi sindaco marcianise assessori

© Riproduzione Riservata