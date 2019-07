ENTE IDRICO | Centrodestra inesistente: piazza pulita del centrosinistra: 11-0. I NOMI

ATO IDRICO Il centrosinistra si compatta: ecco gli 11 candidati (già eletti)

Lista unica per il centrosinistra all' EIC (Ente Idrico Campania). Alle ore 12:00 di oggi sono stati consegnati i nomi dei candidati/eletti da integrare ai 30 totali, per le elezioni del consiglio dell'Ato in programma per lunedì prossimo. Il centrodestra non è riuscito a presentare le liste in nessuna fascia.

Un'unica lista denominata 'Acqua democratica' nella quale trovano spazio i candidati dei consiglieri regionali Giovanni Zannini, Gennaro Oliviero, Luigi Bosco e Stefano Graziano.

Nella fascia A (comuni più grandi) sono stati candidati Gianluca Iannucci di Caserta; Lorenzo Gaglione di Marcianise; Maurizio Danzi di Aversa. Nella fascia B ci sono il sindaco di Capua Luca Branco; l'ex sindaco di Santa Maria la Fossa Antonio Papa; Giuseppe Diana di Casal di Principe; Giuseppe Piantieri di Casapulla su indicazione di Luigi Bosco, Giuliano Cipro di Calvi Risorta; Antonio Vigliotti di Maddaloni su indicazione del Consigliere Nunzio Sferragatta, uomodi fiducia del Consigliere Regionale Giovanni Zannini a Maddaloni; Pasquale Di Lauro di Pietramelara su indicazione di Giovanni Zannini. Nella fascia C c'è un unico candidato, il sindaco di Formicola Michele Scirocco su indicazione di Giovanni Zannini e Luigi Bosco.

ente idrico elezione membri

