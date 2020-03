CORONAVIRUS | Nonostante le restrizioni imposte: da Caserta ad Aversa localini e bar pieni di gente

Discoteche chiuse ma vinerie, bar e localini aperti da Caserta ad Aversa. Anzi: la sospensione di alcune attività ha spinto centinaia di giovani campani a riversarsi all’interno di locali e bar più piccoli per consumare un aperitivo o un lounge drink. Tutto in barba alle disposizioni imposte dal Governo per contenere il contagio da coronavirus.

Diverse le segnalazioni ricevute dalla nostra redazione. Ad Aversa molte vinerie e lounge bar, anche della zona del centro storico, erano pieni di avventori, pronti a sfidare le raccomandazioni sulla distanza di sicurezza interpersonale pur di partecipare alla movida del venerdì sera e trascorrere una serata di sano divertimento.

Non va meglio nella zona della movida casertana. Nel capoluogo, dove pure si registra un calo di presenze, in tanti hanno invaso le stradine dei baretti per bere un drink in compagnia. E non mancano, a testimonianza di quest’atto di irresponsabilità collettiva, video e foto sui social network. Da Instagram a Facebook, infatti, sono tantissime le stories che immortalano comitive a stretto contatto che si scambiano drink e abbracci. La distanza di sicurezza di un metro è una chimera.

Le misure anti-contagio sono state così eluse o disattese favorendo la circolazione silenziosa del virus. In Campania, tra l’altro, la situazione non è delle più rosee: ieri i casi positivi al virus sono saliti a 63 e si registra il primo decesso a Mondragone.

A questo punto sono molti i cittadini che si chiedono chi debba vigilare sul rispetto delle ordinanze regionali e del decreto del Consiglio dei Ministri. Il rischio è che i provvedimenti contenenti le misure di contenimento del contagio ad attività pubbliche e commerciali restino lettera morta.

I luoghi di aggregazione e di ritrovo sono tra i principali responsabili della diffusione del virus. Tuttavia, se le forze dell’ordine non si coordinano per sorvegliarli, si vanificano gli sforzi sostenuti da altre attività pubbliche e private per contenere la diffusione del contagio.

coronavirus contagio locali pieni

© Riproduzione Riservata