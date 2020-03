CORONAVIRUS | Tre medici di base in isolamento nel Casertano

In Campania al momento non si registrano medici contagiati, ma in quarantena sono già finiti quattro camici bianchi. Uno è di Pozzuoli, gli altri tre sono tutti del Casertano. Hanno avuto contatti, inevitabili vista la professione, con contagiati e per questo per loro è stata disposta la quarantena. Una situazione purtroppo inevitabile e che in Italia, secondo i dati in possesso delle organizzazioni di categoria, riguarda già 80 medici di famiglia.

“L’appello lanciato dal presidente della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, che segnala già ottanta medici di famiglia in quarantena con un potenziale di circa 120mila cittadini rimasti senza medico, non sia sottovalutato. In questo momento non possiamo consentirci di perdere neanche una unità di personale sanitario. A partire dalle aree più a rischio è necessario affidare le attività attraverso una turnazione che consenta di potenziare la continuità assistenziale in totale sicurezza. Razionalizzando l’uso dei dispositivi individuali di prevenzione e limitando i contatti ai pazienti a rischio”.

coronavirus contagio medico base

© Riproduzione Riservata