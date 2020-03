CORONAVIRUS | "Personale sanitario senza dispositivi di sicurezza, però De Luca prepara le assunzioni per figli e nipoti di qualcuno"

Il Dirigente Nazionale e già Coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia, Gimmi Cangiano ci va giù duro contro lo "sceriffo" Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Accusa una gestione dell'emergenza Covid-19, superficiale e confusa. Dalla mancanza di dispositivi di Protezione Individuale al personale sanitario in prima fila alla guerra in corso, all'effettuazione volontaria dei pochi tamponi sul territorio regionale.

E lancia un allarme alle assunzione di infermieri che si terranno a breve, sperandoi che non siano frutto di una mera operazione clientelare.

LA NOTA DI CANGIANO - "Stamattina il Commissario Straordinario dell'Ospedale di Caserta ha inoltrato una accorata lettera al Personale Sanitario della struttura per chiamarli ad un ulteriore sforzo in vista delle prossime tre settimane. Che saranno critiche. Che saranno fondamentali per capire se questa guerra alla fine la vinciamo noi. Il nostro Personale Sanitario, e mi riferisco a quello della Campania tutta, ha svolto, sin dall'inizio dell'emergenza e fino ad oggi un lavoro eccezionale. A tratti sovrumano. Con turni massacranti. E senza nemmeno le basilari protezioni per affrontare un virus la cui contagiosità è la caratteristica più temuta e più combattuta.

Ma la situazione è diventata drammatica. E, come al solito, De Luca è sordo persino agli appelli di chi sta rischiando la propria vita per salvare la nostra. Arrivano continuamente denunce sulla mancanza dei DPI necessari a medici ed infermieri per poter continuare ad operare in corsia nel rispetto della loro salute e di quella dei pazienti. Gli infermieri raccontano di avere in dotazione pochissime mascherine al giorno. Di quelle monouso. Di quelle chirurgiche. Quelle senza filtro.

Che non servono a chi il virus lo combatte in corsia, e non stando a casa. Mancano i caschi facciali. Mancano i camici. Le tute. Mancano i copricalzari. Manca tutto ciò che serve a tutelare gli ambienti asettici che un ospedale deve necessariamente garantire. Ma forse, ancora più assurda di questa inadempienza, è la politica dei tamponi che il Governatore De Luca ha deciso di attuare tra le corsie degli ospedali. È capitato, proprio qui a Caserta, di riscontrare la positività da COVID-19 di un infermiere.

Ebbene: i tamponi sono stati effettuati ad un ristretto numero di colleghi e seguendo un principio di "prossimità" che non tiene conto del fatto che in queste settimane non è possibile capire gli infermieri in che reparto hanno lavorato e a contatto con chi: c'è talmente penuria di personale sanitario che ognuno lavora dove c'è bisogno.

Eppure ormai in molti stanno ricostruendo errori grossolani negli ospedali del Nord che hanno contribuito alla massiccia diffusione del contagio. È mai possibile che invece noi sappiamo urlare alla tragedia, ma non provare ad evitarla imparando dagli sbagli purtroppo già commessi a Brescia e Bergamo? Evidentemente no. Non siamo bravi a prevenire la tragedia. Stiamo provando a rincorrerla. E certo che se il nostro generale è De Luca, non possiamo essere ottimisti. Forse il nostro Sceriffo farebbe bene a posare il lanciafiamme e a seguire da vicino ciò che succede in alcuni ospedali.

Dove, in piena emergenza, a poche ora da un collasso che tutti invocano a gran voce, qui a Caserta per assumere gli infermieri necessari ad affrontare le prossime infernali settimane, non si fa ricorso a chiamate da graduatorie già esistenti, come sta normalmente avvenendo altrove. E non ci si limita a bandire una chiamata per soli titoli, che penso siano la caratteristica necessaria e fondamentale in questo frangente. No.

Qui all'Ospedale di Caserta c'è il tempo di analizzare i loro curriculum e decidere eventualmente l'assunzione anche attraverso un colloquio. Delle due, l'una: o stiamo cercando di reclutare i futuri Premi Nobel della Medicina...o ancora una volta anche questa emergenza è diventata l'ufficio di collocamento per i figli e i nipoti di qualcuno. Saremo attenti su questa questione.

Al fianco di tutti gli eroi in camice bianco che meritano solo ammirazione e rispetto. Oltre che, naturalmente, tutta la protezione e la tutela necessarie."

