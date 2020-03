CORONAVIRUS | 222 contagiati in Campania: ieri 42 tamponi positivi. L'elenco città per città

Ad ora sono in totale 222 i casi di persone risultate positive al virus in Campania. Sono, invece, 42 i tamponi positivi in un solo giorno, 8 nel casertano. Un nuovo bollettino è stato reso pubblico dall'Unità di Crisi della Regione Campania rispetto all'emergenza Coronavirus.

Nel corso della serata di ieri si sono aggiunti 22 contagiati ai 20 già riscontrati nel corso della giornata. I dati arrivano dal principale centro di analisi, quello dell'ospedale Cotugno, che ha analizzato in totale 147 tamponi in tutta la giornata di oggi. Per tutti i casi è attesa l'ulteriore conferma dell'Istituto superiore di Sanità. Il bilancio in Campania vede anche quattro pazienti guariti e una persona deceduta.

????56 NAPOLI (in attesa di aggiornamento)

????16 TORRE DEL GRECO (NA)

????10 ARIANO IRPINO (AV)

????8 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) - 1 DECEDUTO

????5 SCAFATI (SA)

????4 SAN VALENTINO TORIO (SA)

????4 BELLONA (CE)

????2 SAN PRISCO (CE) - 1 DECEDUTO

????2 FALCIANO DEL MASSICO (CE)

????2 AVERSA (CE)

????2 SANT'ARPINO (CE)

????2 AGROPOLI (SA)

????2 POZZUOLI (NA)

????2 STRIANO (NA)

????1 SAVIGNANO IRPINO (AV)

????1 AVELLINO

????1 MERCOGLIANO (AV)

????1 P ARETE (CE)

????1 CAPODRISE (CE)

????1 PORTICO DI CASERTA (CE)

????1 CURTI (CE)

????1 CASAGIOVE (CE)

????1 SAN TAMMARO (CE)

????1 SANTA MARIA A VICO (CE)

????1 PIEDIMONTE MATESE (CE)

????1 CESA (CE)

????1 CASERTA città

????1 CASAL DI PRINCIPE (CE)

????1 RUVIANO (CE)

????1 POMIGLIANO D'ARCO (NA)

????1 AFRAGOLA (NA)

????1 CASTELLO DI CISTERNA (NA)

????1 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)

????1 CIMITILE (NA)

????1 NOLA (NA)

????1 QUARTO (NA)

????1 MUGNANO DI NAPOLI (NA)

????1 SOMMA VESUVIANA (NA)

????1 MARIGLIANO (NA)

????1 CASORIA (NA)

????1 OTTAVIANO (NA)

????1 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

????1 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) - GUARITO

????1 ISCHIA (NA)

????1 GUARDIA SANFRAMONDI (BN)

????1 SAN SALVATORE TELESINO (BN)

????1 SANT'AGATA DE GOTI (BN)

????1 SAN MARZANO SUL SARNO (SA)

????1 MERCATO SAN SEVERINO (SA)

????1 BELLIZZI (SA) - DECEDUTO

????1 MONTANO ANTILIA (SA) - GUARITA

????1 BATTIPAGLIA (SA)

