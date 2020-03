CORONAVIRUS | L'ipotesi: "Chiudere tutte le scuole se ce lo chiedono gli scienziati"

Una situazione di vera emergenza quella che ha investito il nostro Paese in merito al coronavirus. Lo ha ribadito il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: domani in Consiglio dei Ministri arriverà un terzo decreto, per accelerare gli investimenti pubblici e sbloccare i cantieri.

‘La nostra linea è improntata alla massima trasparenza: vogliamo coinvolgere le Regioni, ma dobbiamo stare attenti a non discostarci dalle linee guida degli scienziati. L’attenzione è massima, stiamo prendendo delle decisioni che incidono sullo stile di vita degli italiani e siamo ancora in una situazione di allarme, secondo i dati scientifici. Il contagio potrebbe anche estendersi – ha dichiarato il Presidente del Consiglio – non sappiamo quando raggiungeremo il picco’.

Chiusura totale delle scuole per coronavirus, Conte: ‘Non possiamo escluderlo’

Una delle questioni più dibattute riguarda la chiusura delle scuole: è ormai nota la grave situazione di alcune regioni come la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna ma i diversi casi di coronavirus che stanno emergendo in altre province italiane preoccupano non poco il personale docente e ATA.

‘Non possiamo escludere in assoluto la chiusura totale, anche se non è stata ancora chiesta dagli scienziati’. Queste le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte nelle riunioni con i capi delegazione della maggioranza e i capigruppo di tutti i partiti.

coronavirus scuola chiusa

© Riproduzione Riservata