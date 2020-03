CORONAVIRUS | Scuole, discoteche e mercati chiusi, ma il Centro Commerciale è pieno di bambini

Un decreto governativo, datato 5 marzo 2020, ordina la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sull’intero territorio Nazionale. Una decisione drastica che non era mai stata adottata in Italia e che proprio per questo motivo dovrebbe rappresentare il sintomo primo di una situazione non catastrofica ma critica.

Eppure che chi in un modo o nell’altro cerca di “farsi furbo” in maniera sbagliata, adottando “stratagemmi autonomi” per ovviare alle conseguenze di tale decisione.

Ieri sono state letteralmente assaltate le ludoteche, tant’è che si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri che hanno denunciato 4 titolari delle stesse strutture del casertano, poi raggiunte da un provvedimento ufficiale di chiusura.

Stessa cosa si sta verificando nei centri commerciali: sia ieri che oggi si riscontra una massiccia presenza di famiglie con bambini, infischiandosene del decreco che dovrebbe tutelare la salute, dai bambini agli anziani.

