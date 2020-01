Si è dimessa l’assessore Imparato: "Motivi strettamente personali"

L'assessore al Patrimonio, Sport, Associazionismo e Volontariato, del Comune di Santa Maria Capua vetere, Claudia Imparato ha rassegnato oggi le sue dimissioni dalla giunta, con una lettera protocollata, indirizzata al sindaco Antonio Mirra con la quale ha ufficializzato la sua decisione "per motivi strettamente personali”.

“In questo momento - ha scritto - non avrei potuto dedicare al massimo delle mie possibilità, il tempo necessario di cui ha bisogno la nostra città. Ci sono momenti in cui la vita impone delle scelte, ed è giusto che ad esse seguano azioni coerenti nel rispetto di se stessi e degli altri. L’esperienza che ho vissuto in questi due anni e mezzo è stata per me molto importante da un punto di vista umano e ricca di soddisfazioni sul piano amministrativo”.

La Imparato era il riferimento in giunta del gruppo di Campania in Movimento, composto da Elisabetta Milone e Michele Merola. “Sono grata a tutta la macchina amministrativa, ai dirigenti e funzionari che mi hanno consentito di portare a termine diversi progetti di cui sono orgogliosa e fiera, perché realizzati rispettando i crismi della legalità e trasparenza. Continuerò il mio impegno civile perché ritengo ci siano tanti modi di operare in favore della comunità, a livello umano, professionale e civile”.

Claudia Imparato dimissioni assessore santa maria capua vetere

