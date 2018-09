CASERTANA | Affondo dell' ex sindaco Del Gaudio: "Dietro la Casertana c' è Lotito". LA REPLICA DEL PRESIDENTE

Pio Del Gaudio, ex sindaco di Caserta, parla di una Casertana “aiutata” dal numero uno della Lazio e co-patron della Salernitana Claudio Lotito. Ecco le parole di Del Gaudio:

“La Casertana ci fa sognare, come avevo detto viene aiutata dalla Lazio e da Lotito. Io di questo sono molto contento perchè avevo anticipato un pò di tempo fa l’interesse di Claudio per lo sport locale. Vi ricordate quante critiche ebbi? Adesso sono usciti i calendari. E’ evidente che in modo diretto e indiretto ci sia lo zampino di Lotito nel mondo della Casertana e sicuramente con l’intercessione mia, nel senso che ho sempre detto a Lotito e al Direttore Gargano che bisognasse puntare su Caserta visto che Caserta gli ha dato una mano elettorale importante anche per mio tramite. Mi fa piacere mettere in evidenza che Lotito mi ha ascoltato scegliendo di collaborare con un personaggio di grandissima qualità come il Presidente D’Agostino. Non mi prendo meriti, i meriti sono delle menti dei due Presidenti. Pio ha favorito e favorirà questo tipo di rapporto”.

Non si lascia attendere la replica del presidente della Casertana Giuseppe D' Agostino: "Sento il dovere di intervenire per prendere una chiara posizione alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate dal dott. Pio Del Gaudio: “Giù le mani dalla Casertana! Ricordate come avevo esordito sul palco nella stupenda serata della presentazione della squadra? Lo ribadisco oggi ancora di più. Ora che la Casertana è tornata ad essere una società rispettata e stimata, in tantissimi sono alla ricerca dei riflettori. Di godere della luce riflessa di questi colori. Ma questo non posso permetterlo. Mi spiace che, senza alcun motivo, mi sia ritrovato ad ascoltare un’intervista del dott. Del Gaudio in cui si torna, ancora una volta, su una questione già chiarita e glissata in passata. Con Claudio Lotito non c’è alcun tipo di collaborazione particolare. Basti pensare che l’unico giocatore preso dalla Lazio, è stato da noi pagato come sarebbe toccato a qualsiasi società. Non capisco perché tornare ancora su questo argomento. L’incontro con Lotito non fu favorito da Del Gaudio, ma da altre dinamiche strettamente personali. Un incontro come se ne fanno tanti lavorando ogni giorno a pieno regime. Ciò che mi lascia perplesso è il passaggio dell’intervista relativo ai calendari. Voglio sperare che dietro non ci sia alcuna allusione, perché, in caso contrario, sarebbe una cosa gravissima. Non amo parlare ma non posso permettere che il buon nome della Casertana venga usato a proprio piacimento. Episodi come questo vi fanno capire perché lo scorso 6 settembre avevo voluto ribadire quel concetto”.

casertana lotito d agostino

