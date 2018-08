LUTTO IN VACANZA | Muore noto medico aversano: lascia la moglie e 2 figli

Un grave lutto ha colpito la città di Aversa. E' morto per un improvviso malore il medico Benito Musto, già primario dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli, oggi in pensione. Il dottore era in vacanza con la moglie in Puglia quando è stato colto da un malore che non gli ha dato scampo.

Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dolore e sconforto in città per questa tragedia. Lascia due figli, Flavio e Carmine, quest'ultimo cardiochirurgo a Roma. I funerali si terranno venerdì presso la Chiesa di Santa Teresa del bambino Gesù alle 10.30, ma la salma sarà in chiesa dalle 9.

