ADDIO ARMANDO | Muore storico ristoratore della movida

Il mondo della movida e della ristorazione casertana perde uno dei suoi punti di riferimento: è morto Armando Fabrocile ‘Il Baffone’. La sua scomparsa ha scosso l’intera città come si può leggere dai messaggi Facebook pubblicati sulla sua pagina Facebook.

Persona mite, amico di tutti, Armando Fabrocile ha fatto della semplicità e della qualità l’arma in più della sua cucina. Per decenni ha guidato la cucina del pub all’incrocio tra via Maielli e via Ferrante ‘facendo mangiare’ e bere diverse generazioni di casertani.

Si era da poco trasferito in via Galilei con il suo locale che continua ad essere un riferimento per giovani e meno giovani.

armando fabrocile movida morto

© Riproduzione Riservata