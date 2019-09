L'INTERCETTAZIONE | "Devo riaprire capannone per i rifiuti, solo per metterlo nel c***o al sindaco"

Angelo Egisto, 33enne imprenditore di Marigliano, patron di Lea srl, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza di Marcianise, si scaglia contro il sindaco Antonello Velardi. E’ l’11 novembre 2018 quando Egisto viene intercettato dalle fiamme gialle mentre parla del sindaco. A luglio Velardi aveva disposto la chiusura dell’impianto, atto cruciale dell’estate dell’Asi beach, come da definizione dello stesso amministratore comunale.

“Mi devo togliere lo sfizio di riaprire un’altra volta il capannone e di depositare un’altra volta i rifiuti per avere il gusto di metterlo nel c… a quell’uomo di me… del sindaco, quello sporco” dice Egisto mentre è in auto con una persona. Le parole vengono dette dopo il sequestro dell’impianto e per il gip Ivana Salvatore denotano una “volontà dell’indagato di riavviare le proprietà attività nel settore dei rifiuti anche con modalità illecite.”

Il post del sindaco dell’epoca

Era l’11 luglio 2018 quando il sindaco scrisse questo post contro la Lea: “Abbiamo chiuso l’impianto per lo smaltimento dei rifiuti nella zona industriale di Marcianise davanti al quale avevamo piantato l’ombrellone e le sdraio allestendo l’Asi Beach. Ho firmato poco fa l’ordinanza di sospensione di ogni attività, notificata ai titolari della Lea, la società che gestisce il sito della monnezza. Non sentiremo più la puzza che ci ammorbava notte e giorno, non vedremo più i camion stracarichi di monnezza entrare e uscire dall’impianto.

Ho firmato l’ordinanza sulla scorta di una comunicazione del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta che segnala una situazione molto grave all’interno dell’impianto. La comunicazione è stata inviata non solo al Comune ma anche alla prefettura di Caserta e alla Procura di Santa Maria Capua Vetere. La storia non finisce qui: ne vedremo ancora delle belle. La sospensione di ogni attività fa seguito al presidio dell’area avviato dieci giorni fa; siamo ora pronti a spostare il lido Asi Beach in altre strade della zona industriale di Marcianise, lì dove sono segnalate altre notizie (da verificare) di altri impianti pericolosi. E’ finita un’epoca, ne comincia un’altra. Difenderemo con il coltello tra i denti la nostra salute, la salute di tutti i marcianisani. Spero vivamente che la nostra azione ridesti le istituzioni operanti sul territorio che finora sono rimaste silenti, in un meccanismo di complicità diffusa che le nostre coscienze non possono accettare e non accetteranno. Spero anche che la nostra azione sia presa come riferimento da altri amministratori di quei Comuni maggiormente martoriati dall’emergenza ambientale.

Dedico questa vittoria a tutti i marcianisani che non ce l’hanno fatta. A coloro che sono caduti lungo la strada, di ogni età, di ogni condizione sociale, stroncati dal cancro e dalle malattie originate da una politica cieca, meschina di totale disattenzione alle tematiche dell’ambiente. Dedico, in particolare, l’ordinanza che ho appena firmato a chi in queste ore sta combattendo la battaglia contro la morte.”

Angelo Egisto arrestato LEA SRL ANTONELLO VELARDI MARCIANISE RIFIUTI

© Riproduzione Riservata