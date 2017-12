ALLERTA METEO con temporali dalla mezzanotte. Ecco le previsione dei prossimi giorni

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo, valevole a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani. Su buona parte del territorio insisterà una perturbazione che darà luogo a rovesci o temporali che localmente potranno assumere moderata intensità.

Previsti venti forti, con raffiche nei temporali e a mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L'allerta per criticità idrogeologiche dovute alle precipitazioni riguarda, in particolare, le seguenti zone: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele. Sul resto della Campania vige comunque l'allerta per veno forte con raffiche nei temporali e mare agitato o localmente molto agitato con possibili mareggiate.

Martedì 26 Dicembre: giornata prevalentemente piovosa con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite, temperature comprese tra 9 e 13°C. In particolare avremo cielo molto nuvoloso o coperto al mattino e al pomeriggio, fenomeni temporaleschi alternati a schiarite alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 13°C, la minima di 9°C alle ore 8, lo zero termico più basso si attesterà a 1670m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 1460m, alle ore 23. I venti saranno deboli da Sud-Sud-Est al mattino con intensità di circa 4km/h, al pomeriggio moderati da Sud con intensità tra 10km/h e 16km/h, alla sera moderati da Sud-Sud-Ovest con intensità tra 16km/h e 22km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 3 e sarà di 70m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 0.6, corrispondente a 257W/mq.



Mercoledì 27 Dicembre: giornata caratterizzata da fenomeni temporaleschi, temperature comprese tra 10 e 13°C. In particolare avremo rovesci o temporali al mattino e al pomeriggio, pioggia continua alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 3 sarà di 10°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1630m alle ore 2 e la quota neve minima sarà 1010m alle ore 23. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio forti provenienti da Sud-Sud-Ovest con intensità tra 39km/h e 53km/h, alla sera molto forti da Sud con intensità tra 41km/h e 55km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 7 e sarà di 1410m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 0.1, corrispondente a 124W/mq.



Giovedì 28 Dicembre: giornata caratterizzata da fenomeni temporaleschi, temperature comprese tra 5 e 11°C. Entrando nel dettaglio, avremo previsti rovesci o temporali al mattino e al pomeriggio, piovaschi intermittenti alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata a mezzanotte e sarà di 11°C, la minima di 5°C alle ore 23, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 940m alle ore 10 e la quota neve minima sarà 550m alle ore 15. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio forti provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità compresa tra 38 e 47km/h, alla sera moderati provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 15km/h. La visibilità più ridotta si avrà a mezzanotte e sarà di 4400m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 10 con un valore UV di 0.1, corrispondente a 94W/mq.



Venerdì 29 Dicembre: giornata all'insegna del bel tempo, temperatura minima di 2°C e massima di 9°C. Entrando nel dettaglio, avremo poche nubi al mattino, soleggiamento diffuso al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 9°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 8 sarà di 2°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 8km/h, deboli da Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 7km/h, alla sera deboli provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 10km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 2.2, corrispondente a 491W/mq.

