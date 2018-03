7 INDAGATI | Imprenditori e politici sotto inchiesta per i fondi degli immigranti

Capire dove sono finiti i soldi destinati all’accoglienza degli immigranti. E’ su questo che vuole fare luce la Procura di Cassino che ha aperto una indagine su sette persone, tra le quali due residenti nella provincia di Caserta, per truffa ai danni dello Stato e violazione della Legge sull'Immigrazione. Nelle ultime ore il Gip del tribunale di Cassino, Salvatore Scalera, ha accolto la richiesta del sostituto procuratore di dare il via libera ad una rogatoria internazionale. Guardia di Finanza e Polizia quindi potrebbero recarsi all'estero per svolgere ulteriori indagini. Il magistrato ha anche chiesto ed ottenuto una Proroga che scadrà il prossimo mese di giugno. La rogatoria internazionale potrebbe avere come fine l'accertamento di passaggi di danaro su conti esteri oppure il dover interrogare persone a conoscenza di fatti inerenti le indagini oppure in ultima ipotesi, con l'ausilio di polizia estera, l'individuazione di un qualche soggetto che attualmente vive fuori la nostra nazione ma anche in un recente passato potrebbe aver avuto stretti contatti con gli indagati.

I COINVOLTI - Sotto la lente delle fiamme gialle e della polizia sono finiti i responsabili di alcune cooperative che si occupano dell'accoglienza agli immigrati con sede anche nella provincia di Caserta e nel Molise, un ex sindaco di Cassino, un collaboratore e un noo esponente politico che ricopre anche un ruolo istituzionale. Secondo gli elementi raccolti dagli inquirenti i sette avrebbero messo in atto una presunta truffa ai danni dello Stato. I fondi stanziati dal governo per l'assistenza ai profughi, per il loro inseguimento lavorativo ed all'alfabetizzazione, sarebbero stati utilizzati per scopi personali.

UNA STORIA GIA' VISTA - Gia' un anno fa una storia del genere attraversò la provincia di Caserta e la provincia di Cassino con 7 indagati come ora.

immigrati fondi centro accoglienza

© Riproduzione Riservata